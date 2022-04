Náuas e Galvez abrem neste sábado o hexagonal final do Acreanão 2022

Náuas e Galvez abrem neste sábado (2), às 16h, no estádio Arena da Floresta, a primeira rodada do hexagonal final do Campeonato Acreano 2022.

O Cacique do Juruá chega para o seu primeiro jogo na fase decisiva do estadual embalado pela vitória contra o Rio Branco por 1 a 0. O técnico/presidente Zacarias Lopes ganhou durante a semana um aporte financeiro de R$ 30 mil a ser pago em duas parcelas (abril e maio) pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, assim dando mais um gás para o time do Vale do Juruá.

O Náuas chega na segunda fase do estadual apresentado a melhor defesa do torneio, juntamente com Galvez e Humaitá, todos com dois gols sofridos. O técnico Zacarias Lopes durante os últimos dias tem pedido para seus jogadores muito foco e o máximo de concentração para o jogo de estreia diante do Galvez.

Kinho Brito terá baixas no Imperador

No Imperador Galvez, o técnico Kinho Brito não poderá contar com o meia Isaac e com o atacante John. Os dois atletas estão entregues ao departamento médico, apesar da esperança do atacante John ser relacionado para a partida. A outra baixa do técnico Kinho Brito diz respeito ao meia Isac. Gustavo deve pintar na vaga de John e Robertinho e Jeferson são as opções para o lugar de Isac.

Ciente de jogo complicado contra emergente Náuas, o técnico imperialista diz que o adversário é um time forte e teve mérito em avançar no estadual.

Fonte: Acrenews