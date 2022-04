Natália perde o controle novamente e arma briga feia com Douglas após festa: “Desgraçado”

Natália acabou perdendo o controle e armou uma briga feia com Douglas Silva depois de ser repreendida sobre economia de água no BBB22

Natália já provou por A + B que não se dá muito bem com álcool e sempre arruma aquela confusão depois das festas, podendo ser, inclusive, com uma melhor amiga. Dessa vez, no entanto, não foi Lina o alvo da jovem, e sim Douglas, que acabou sendo votado por ela na última formação de paredão do programa.

A briga da vez aconteceu porque Douglas resolveu alertar a colega de confinamento sobre o uso excessivo de água após ela não ouvir Gustavo. Depois de o rockeiro dizer que bastava ela enxaguar o rosto, ela disparou contra o ator: “E a gente já enxaguou. Por que o desgraçado [Douglas] tá vindo aqui então?”

Natália e Douglas tretaram no BBB22

“Não tem necessidade! Um já veio, dois já veio, pra que veio um terceiro?”, questionou ela. “Eles só queriam…”, tentou dizer Eslô, que foi interrompida. “Mas eu já ouvi, eu não sou surda. Não é porque eu tô bêbada que eu sou surda”, disse Natália. “Já entendi, não precisa ser grosseira”, rebateu Eslovênia.

BBB22: Douglas Silva e Natália tretaram no BBB22 (Foto: Reprodução)

“Preciso ser grosseira sim, porque eu já falei que entendi. Você tava aqui, a Jessi tava aqui, aí veio o Gustavo, por que teve que vir outra pessoa? Qual a necessidade de me encher o saco?”, argumentou Natália. “O D.G sabia! Ele é cego?! Ele não é cego! Eu quero saber se ele é cego. Ele é cego?”, perguntou ainda ela.

O brother se pronunciou

Mais tarde, Douglas comentou a treta com Gustavo: “Cara, você não viu o banho que ela tomou hoje. Tomou banho, se raspou, lavou o cabelo, fez não sei o que. Eu só tava ali parado esperando ela terminar o banho. A própria Jessi falou: ‘A Naty entrou e o contador congelou’. Eu ia garantir o meu banho, foda-se”.

Fonte: Tv Foco