Namorada de Fernanda Souza é amiga de Sandy e foi casada com diretor de cinema

Fernanda Souza revelou na noite desta sexta-feira (22) seu relacionamento com Eduarda Porto. A atriz postou no Instagram uma foto ao lado da nova namorada. “Amor é amor”, legendou ela. Vários famosos parabenizaram o casal.

O fato é que Eduarda e Fernanda têm vários amigos em comum. Uma delas é Sandy. Eduarda Porto aparece numa foto relembrada pela cantora numa postagem de 2019. O registro é de um encontro de 2009, na casa de Bruno de Lucca, no Rio, que reuniu, além de Sandy, o marido, Lucas Lima, o casal Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro, e Eduarda com o então marido Rapha Vieira.

No registro, a atual namorada de Fernanda Souza ainda aparece com Luisa, filha de Fernanda Rodrigues, no colo.

Eduarda Porto e Rapha Vieira ficaram juntos pelo menos seis anos. Ele é diretor de cinema (“Dores de amores”, com Milhem Cortaz e Fabíula Nascimento, é um dos filmes dirigidos por ele), e filho da atriz Maria Zilda com o diretor Roberto Talma, que morreu em 2015.

Fonte: Yahoo!