Na estrada Mário Lobão, em Sena, morador é picado por cobra venenosa

De acordo com informações, o mesmo teria ido verificar dois bezerros que ficaram soltos no curral.

Na madrugada desta quinta-feira (31), deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, o morador Jaksoney Santos, após ser picado por uma cobra venenosa, da espécie jararaca.

De acordo com informações, o mesmo teria ido verificar dois bezerros que ficaram soltos no curral. Em dado momento, ao se apoiar em uma estaca foi abocanhado pela cobra. Em razão da distância, só chegou no hospital de Sena na parte da madrugada.

Jaksoney recebeu os atendimentos necessários e ainda se encontra internado em fase de recuperação.

Fonte: YacoNews