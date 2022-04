Mulher pede ajuda para custear tratamento de câncer na capital

Realizando tratamento de câncer de mama desde que descobriu, em Janeiro de 2022, Francisca Ferreira Mota, 50 anos, pede ajuda para conseguir arcar com as despesas de exames na capital.

Ela é moradora de Cruzeiro do Sul e veio para Rio Branco fazer tratamento. Agora se encontra hospedada na casa de apoio Associação Amigos do Peito (AAPEI) e deve passar, no mínimo, cinco meses longe de casa e dos filhos, que ficaram aos cuidados da família.

Foto: cedida Foto: cedida

Francisca pede ajuda da população para conseguir custear exames e diz que qualquer quantia é bem vinda.

Os interessados podem fazer doação por meio da chave PIX 68999902284, em nome de Marizete Ferreira Mota.