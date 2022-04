Mulher Melão diz faturar R$ 1 milhão no OnlyFans e fala em “dom”

Renata Frisson, a Mulher Melão, está fazendo um grande sucesso no OnlyFans e já conseguiu comprar um carro e seu primeiro apartamento. A influencer celebra todo o ganho na plataforma, que já passou de R$ 1 milhão, e acredita que tem um ‘dom‘.

“É uma paixão fazer fotos sensuais. Eu sou a número um do Brasil! Eu gosto de fazer personagens, mexer com o imaginário do público, principalmente do sexo masculino. É um talento, um dom mexer com a cabeça deles!”, explica, em entrevista à “Quem“.

A funkeira recentemente comprou o seu primeiro carro, mas demorou a levá-lo para casa. “Eu fiquei feliz demais. Tem que pensar no futuro e focar. Me dei um carro de presente de um ano de OnlyFans. Eu deixei ele quase 40 dias na concessionária, porque eu não podia dirigir”.

Mulher Melão nega que seja uma pessoa consumista: “Já fui inconsequente, mas estou mais equilibrada, faço planos e vou construir. Gosto de ter conforto. Eu tinha o sonho de ter um apartamento, comprei minha cobertura. Mobiliei do jeito que eu queria. Eu mereço! Eu trabalho! Eu não saberia que a aceitação (no OnlyFans) seria tão incrível. Eu fui pega de surpresa“, detalha.

Fonte: Uol