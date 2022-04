Mulher flagra namorado com outra e deita ao lado deles para dormir

Descobrir uma traição pode ser algo que tire muitas pessoas do sério, mas após um plantão de 16 horas talvez a melhor forma de lidar com isso seja simplesmente ir dormir. Foi o que aconteceu com Taylor Dunham.

A mulher viralizou no TikTok ao relatar como flagrou o namorado na sua própria cama com outra mulher e decidiu tirar um cochilo. No relato, ela diz que estava tão cansada que nem teve disposição para brigar.

“Eu pensando na vez que cheguei em casa de um turno de 16 horas e meu ex estava na minha cama com outra garota e eu pulei na cama com eles e pedi para eles terminarem em outro lugar porque eu estava muito cansada para brigar”, disse.

Após várias pessoas pedirem para ela falar qual foi a reação dos amantes, Taylor acrescentou que eles foram embora e hoje têm um filho juntos.

“Pedi para ele levar as malas. Eles foram embora. Agora eles têm um filho juntos. Eu superei. E dormi como um bebê aquela noite.”

Fonte: Correio Braziliense