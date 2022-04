Mulher é vista em cima de capô de veículo em movimento

Um vídeo registrado nesta terça-feira (29) viralizou ao mostrar o momento que uma mulher aparece agarrada ao capô de um carro em movimento no Ceará.

Ela é namorada do condutor e subiu no veículo após flagrar uma suposta traição dele com outra mulher, que estava dentro do carro, conforme relatou a agentes da Guarda Municipal que estiveram no local.

As imagens foram feitas no terminal de ônibus do Bairro Messejana por pessoas que presenciaram a discussão. No vídeo ainda é possível ver um homem que aparenta ser o motorista do carro, a outra mulher (supostamente amante) e, pelo menos, três guardas municipais.

De acordo com a assessoria da Guarda Municipal (GMF), os guardas realizaram uma mediação do conflito para parar a briga e cada um dos envolvidos saiu do local logo depois.

Do Portal Tucumã