Mulher é presa com três quilos de cocaína na BR-317 pelo GEFRON

Uma ação de policiais do Grupamento Especializado em Fronteiras (GEFRON), resultou na prisão de uma mulher pelo crime de tráfico internacional de drogas.

A acusada, que transportava três quilos de cocaína, foi abordada na manhã desta quinta-feira, 14, no Posto da Policia Rodoviária Federal, na BR-317. O entorpecente estava escondido na mala de viagem da jovem, que saiu de Brasileia em um táxi com destino a Rio Branco. O coordenador do GEFRON Remullo Diniz disse que a cocaína seria entregue em São Luiz, no Maranhão.

Após a prisão a mulher, que não teve o nome revelado, foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia.

Fonte: Acrenews