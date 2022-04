Mulher é presa ao tentar entrar em presídio do Acre com maconha escondida na máscara

Direção do presídio de Cruzeiro do Sul disse que mulher tentava visitar o marido que está preso por tráfico de drogas. Flagrante foi feito nesse sábado (9).

Mulher é presa em flagrante ao tentar entrar em presídio do AC com maconha escondida na máscara.

Uma mulher foi presa em flagrante nesse sábado (9) ao tentar entrar na Unidade Penitenciária Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, levando droga escondida na máscara de proteção que usava.

Segundo o diretor do presídio, Elvis dos Santos, ela ia visitar o marido que está preso por tráfico de drogas quando foi flagrada pela equipe de policiais penais que fazem a revista.

Quando a mulher passou pelo aparelho de scaner corporal, a equipe percebeu algo “anormal” na máscara que ela usava. E, segundo o diretor, após verificação, foram encontrados cerca de 11,5 gramas de maconha.

Após o flagrante, a mulher foi levada para delegacia da cidade de Cruzeiro do Sul para os devidos procedimentos.

A direção do presídio informou ainda que foi aberto procedimento administrativo para apurar o caso e que a mulher teve o direito de visita suspenso.

Fuga

Dois detentos do presídio de Cruzeiro do Sul são procurados pela polícia. Alexandre Silva Martins fugiu no último dia 3 quando lavava um carro da unidade e Francisco Cristinaldo Silva Machado fugiu nessa sexta-feira (8).

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que Alexandre Martins trabalhava no posto de lavagem de carros desde janeiro deste ano. No dia 3 de março, ele bateu um dos veículos da unidade e fugiu.

Já Francisco Cristinaldo Silva Machado trabalhava na faxina da área administrativa do presídio. Por volta das 16h dessa sexta, o presidiário conseguiu sair da unidade, contudo, o Iapen-AC não detalhou como Machado conseguiu fugiu.

