Mulher é esfaqueada por marido e desaparece em rio no interior do Acre

A polícia de Feijó, interior do Acre, foi acionada por populares para atender uma ocorrência de feminicídio em uma aldeia indígena localizada próximo do município.

Segundo informações, o indígena chegou em casa completamente embriagado e violento. O mesmo teria ferido sua esposa com uma facada, o que levou a vítima a cair no rio Envira logo depois do golpe.

O acusado também teria ferido nas costas sua filha, de, aproximadamente, 10 anos. O crime aconteceu na tarde da última segunda-feira, 25.

A vítima, identificada como Anita Kulina, ainda se encontra desaparecida e equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas no rio nesta terça–feira, 26.

A filha do casal segue internada no Hospital Geral de Feijó e o estado de saúde dela e estável, porém, precisara ser transferida para o Hospital de Cruzeiro do Sul.

O suspeito de cometer o crime fugiu do local e a Polícia Civil daquele município investiga o caso.