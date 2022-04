Mulher convida ex para um encontro e o mata a facadas após briga

Uma mulher de 29 anos, identificada como Larissa Darck Cavalcante, foi presa como suspeita pela morte de seu ex-companheiro, a facadas, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Segundo a polícia, a mulher confessou que chamou o homem para uma confraternização e cometeu o crime após uma briga. Ela tinha uma medida protetiva contra a vítima.

O caso aconteceu nesse domingo (10/4). Elias Andrade Silva, de 35 anos, foi morto com dezenas de facadas.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da corporação que fazia o patrulhamento da região foi acionada por vizinhos do ex-casal que ouviram os gritos na casa. Ao chegarem no local, os policiais viram a mulher golpeando a vítima na cabeça. Ela foi rendida e presa no local.

Já Elias chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (Heapa), em estado gravíssimo. No entanto, ele não resistiu e morreu ainda na noite de domingo. “O paciente permaneceu internado em um leito de emergência da unidade, sob os cuidados das equipes médicas e multiprofissionais”, disse a unidade de saúde, em nota.

Segundo a polícia, Larissa disse, inicialmente, que o ex tinha invadido sua casa. Porém, depois, confessou que o chamou para uma festa. O homem dormiu na residência e, após uma discussão, ela o golpeou.

