Mulher apanha do marido após flagrá-lo na cama com outra

Um homem foi preso por agredir sua mulher, após ela flagrar ele na cama com outra, no último domingo (10), por volta das 11h, em Brusque, no Vale do Itajaí.

O caso ocorreu na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco. A mulher, de 26 anos, teria flagrado a traição na própria casa dela, quando o marido estava com outra na cama do casal.

De acordo com a Polícia Militar, o homem agrediu a mulher com tapas no rosto e socos.

O homem, de 28 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica.

Fonte: OCPNEWS