MPAC realiza seminário sobre direitos das pessoas autistas nesta terça

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, realiza, nesta terça-feira, 19, seminário sobre o autismo e os direitos das pessoas que vivem nessa condição.

O evento começa a partir das 9 horas, no auditório da sede do MP acreano. Também será feita transmissão no canal da instituição na plataforma de vídeos Youtube. O link já está disponível AQUI.



Intitulado “Eu sou autista e tenho direitos”, o seminário é aberto aos interessados na temática, familiares de autistas e profissionais das mais diversas áreas do conhecimento.

Como debatedores, foram convidadas pessoas que podem abrir perspectivas em vários âmbitos: no seio familiar, na saúde, no direito e na educação.

Parte das atividades em alusão à campanha Abril Azul, o seminário quer tocar em temas importantes para a qualidade de vida desse público, como forma de difundir informações sobre o amparo legal dessas pessoas e afugentar todo tipo de preconceito.

Fonte: Assessoria