Motociclista morre após ser atingido por carro em cruzamento

À Polícia Militar, o condutor do carro, de 49 anos, explicou que trafegava pela rua Reinaldo Neves, sentido bairro ao Centro, quando, ao passar pelo cruzamento, colidiu na lateral esquerda da motocicleta.

No local, de acordo com os militares, há sinalização vertical, informando parada obrigatória para quem trafega pela rua em ambos os sentidos.

O motociclista não resistiu aos ferimentos. O óbito foi atestado por uma médica, no local do acidente. O corpo foi removido por uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML).

A Perícia também esteve no local para realizar os procedimentos necessários. O motorista foi conduzido ao Distrito Policial, e o caso apresentado para as providências cabíveis.

Fonte: G1 RR