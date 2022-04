Motociclista de 55 anos morre ao bater de frente com caminhão no interior do Acre

Acidente ocorreu no sábado (2) no Ramal do Pentecostes, em Mâncio Lima. Segundo a polícia, motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O motociclista Sebastião Brito Ferreira, de 55 anos, morreu após sofrer um acidente na tarde do último sábado (2), no Ramal do Pentecostes, em Mâncio Lima, no interior do Acre.

Segundo informações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), uma testemunha relatou que Ferreira saía em direção à rodovia quando bateu de frente com o caminhão.

Após a colisão, o motorista do caminhão deixou o veículo no local e fugiu sem prestar socorro à vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionada, mas apenas constatou que Ferreira já estava sem vida.

O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul. A polícia chegou a ir na casa do motorista do caminhão, mas ele não foi localizado.

Fonte: G1 AC