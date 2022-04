Morre Rafael Kent, um dos maiores diretores da música brasileira neste sábado

Através das redes sociais do Studio Cave, foi confirmado o falecimento do diretor de audiovisual Rafael Kent de 42 anos. Kent trabalhou com grandes nomes da música brasil como Emicida, Marcelo D2 e Ludmilla.

Após o anúncio da sua morte, famosos como o grupo Jotaquest, Negrali, Tiago Iorc, entre outros, lamentaram a perda.

O cantor Tico Santa Cruz disse: “Que notícia triste! Difícil de acreditar. Descanse em paz e obrigado por tudo!

Bruna Marquezine também lamentou: Descanse em paz, man.

Marcelo D2 declarou seu amor: ” Te amo meu irmão… Vai em paz! Ficamos por aqui com toda sua fome de viver!

Um dos trabalhos do diretor é o clipe de “Passarinhos”, música de Emicida com participação de Vanessa da Mata. O vídeo de 2015 tem mais de 63 milhões de visualizações.

Kent também dirigiu o clipe “Hoje” de Ludmilla, hit com mais de 106 milhões de visualizações no YouTube.

O diretor comandava o projeto Studio 62 na plataforma de vídeos, que reúne gravações de Projota, Maria Gadú, Filipe Ret, , Tiago Iorc, Fresno e outros

A causa da morte ainda não foi informada.

Por Portald24am