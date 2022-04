Morre o jornalista Juraci Xangay

O jornalista Juraci Xangay faleceu nesta quarta-feira num hospital de São Paulo, sua terra natal.

Morava no Conjunto Bela Vista, em Rio Branco.

Na capital do Acre trabalhou como repórter em vários veículos de comunicação durante décadas.

Sofria de diabetes em grau avançado e teve três infartos em poucos dias.

Nas últimas semanas, Xangay estava sendo cuidado por familiares.

Ajudou a fundar o sindicato da categoria quando se conquistaram os primeiros acordos trabalhistas.

Foi convidado a coordenar a comunicação social do governo do Estado em 1990. Assumiu depois o cargo de secretário da pasta e em seguida a Editoria do Jornal A tribuna e da Rádio Alvorada. Também trabalhou no Jornal Página 20 e foi assessor de Imprensa do Sebrae. Desde janeiro (2012) foi responsável pelo caderno Produção e Negócios do Jornal Página 20.

Desde a escola atuou em movimento estudantis e artes, destacadamente a pintura.

Seu curriculum indica ter sido artesão em sementes, ossos e madeira combinadas com ouro, prata e pedras.