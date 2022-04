Morre Jacinto, o homem das mãos mágicas cujas massagens recuperavam atletas machucados

Será sepultado no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco (AC), na manhã deste domingo (24), o massagista Jacinto Ferreira da Silva, que morreu ontem, sábado, aos 77 anos.

Servidor aposentado da Ufac (Universidade Federal do Acre), um dos pioneiros da instituição, há anos Jacinto estava sob cuidados do Lar dos Vicentinos, após sofrer uma série de AVC (Acidente Vascular Cerebral) e passar a viver em estado vegetativo.

Brincalhão e bem humorado, na Ufac Jacinto exercia as atividades de massagista, no âmbito do Serviço Médico da instituição, nos tempos áureos da Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Extensão, professora Joaquina Heduviges da Veiga, no Prédio da Ufac Centro, cuja sequência dos bons serviços do excelente profissional se estendeu ao Campus Universitário, quando da transferência para as suas novas e modernas instalações, lembra outro pioneiro da Ufac, Francisco Antônio Saraiva Farias, que conviveu com Jacinto durante anos.

Segundo ele, quando os aparelhos da Ufac estavam em manutenção, o devotado Jacinto utilizava seus próprios equipamentos, para não interromper o tratamento de gente de todas as idades, que recorriam aos serviços profissionais do destacado massagista.

Mas foi de 1970 a 1980 que Jacinto Silva ganhou projeção profissional trabalhando como massagista nos principais times do Futebol Acreano.

Segundo o Jornalista Esportivo Francisco Dandão, Jacinto foi um dos maiores nomes da massagem esportiva na região Norte do país. “Quase um mago da massagem, que conseguia recuperar atletas em tempo recorde”, disse Dandão.

Seus amigos, durante o velório na Funerária São Francisco, na Izaura Parente, destacaram que ele era um grande profissional, “um grande acreano e um ser humano de hábitos simples”. Que descanse em paz.