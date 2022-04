Morre Irmã Cláudia, freira acreana de 91 anos “cuja vida era dedicada aos ensinamentos do Senhor”, informa fiel católico

A freira Maria Cláudia Barbosa da Silva, conhecida como “Irmã Cláudia”, morreu nesta terça-feira, 12, em Rio Branco, informa o fiel católico Paulo Maia Sobrinho. “Uma verdadeira mestra”, escreve ele em sua página, ao lamentar o falecimento da religiosa. Ela será velada na capela do Instituto Imaculada Conceição (CNEC).

Paula Maia acrescentou mais: “Acreana da cidade de Rio Branco, aos 91 anos, religiosa há 69 anos, dos quais 59 como educadora. Filha mais nova entre quatro irmãos, do cearense Francisco Barbosa da Silva e da acreana Margarida Nogueira da Silva.

Irmã Serva de Maria Reparadora, devota fervorosa do Divino Espírito Santo, atuava até hoje como educadora no Instituto Imaculada Conceição, onde já foi também diretora pelo período de 14 anos. Professora de uma das mais complexa disciplina, a língua Portuguesa, com uma técnica peculiar de voz suave sempre soube atrair a atenção de seus alunos.

Obrigado por tudo Irmã Claudia.

A Senhora sempre este ao lado de Jesus”

Por AcreNews