Morador de rua é morto a pauladas e facadas em Rio Branco

Um homem, identificado pelo nome de Edivaldo de Souza Rufino, 40 anos, foi assassinado a pauladas e facadas, na noite deste sábado, 16, na rua Verona, Conjunto Novo Horizonte, bairro Floresta Sul, em Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com informações, Rufino estaria morando a cerca de sete meses em uma casa abandonada, no Conjunto Novo Horizonte, juntamente com uma mulher que seria esposa dele, porém, frequentemente, ele se envolvia em confusão com os moradores e estaria mexendo com as mulheres do bairro.

Por causa desse comportamento, o homem, supostamente, teria sido expulso e “proibido” por uma facção de volta ao bairro.

Na noite deste sábado, ele perseguia uma mulher moradora do bairro quando populares se revoltaram e começaram a espanca-lo a pauladas.

Rufino correu, mas foi perseguido e atingido com golpes de pau e facadas, sendo que uma facada atingiu o tórax, próximo do coração.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada e no local ainda tentou todas as manobras de socorro, mas, devido a gravidade do ferimento, o homem não resistiu e morreu dentro da viatura.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico e posterior liberação para velório e sepultamento.

Vídeo:

A investigação ficará à cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).