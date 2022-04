Monitorado por tornozeleira eletrônica é preso pela PM com arma de fogo e motocicleta roubada na capital

Após uma denúncia através do telefone 190, policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam na manhã desta quarta-feira, 6, um homem monitorado por tornozeleira eletrônica com uma motocicleta roubada e uma arma de fogo. A ação ocorreu na avenida Sobral, em Rio Branco.

Segundo a denúncia, um homem estaria transitando em uma motocicleta na região em fundada suspeita. Os militares montaram um cerco policial e uma guarnição localizou o homem. Ele foi encontrado com uma escopeta com três cartuchos intactos.

O homem é monitorado por tornozeleira eletrônica, pois já foi condenado pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, crimes que, novamente, deram ensejo a prisão em flagrante, já que além do armamento apreendido, o homem estava com uma motocicleta roubada.

Ocorrência de tráfico de drogas



Ainda pela manhã desta quarta-feira, 6, outra guarnição do 1° BPM prendeu dois homens pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Dom Giocondo, região central de Rio Branco. Os homens foram flagrados com entorpecentes e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

Fonte: Assessoria da PMAC