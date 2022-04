Miss e Mister Tarauacá serão escolhidos dia 24, no aniversário de 109 anos do município

Dia 24 de abril, domingo, o município de Tarauacá comemora 109 anos de emancipação politica administrativa. A programação alusiva ao aniversário será de 22 a 24, com uma extensa programação, realizada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Um dos atrativos da programação é a escolha da Miss e do Mister Tarauacá. Há nove anos que o município não realiza oficialmente o concurso de Miss. Para resgatar os valores culturais e a beleza da mulher tarauacaense, a prefeita Maria Lucinéia investe na volta do concurso, para agregar valores familiares e alavancar a alto estima das jovens, que sonham com novas oportunidades no mundo da moda e beleza.

“Nossos jovens merecem serem valorizados. Meu compromisso é regatar os valores familiares da juventude, oportunizando aos mesmos a acesso a politicas publicas que possam oferecer dignidade e qualidade de vida as moças e rapazes, que buscam e sonham com uma vida digna e serem jovens realizados e de sucesso”, ressalta a prefeita Maria Lucinéia.

Tarauacá é considerado o município referência de mulheres bonita. Segundo dados comprovados, é o município que mais elegeu Miss Acre.



A inovação é a primeira edição do Mister Tarauacá. Oportunizando os rapazes a mostrarem suas belezas e potenciais, além de terem a oportunidade de representarem a beleza masculina tarauacaense no concurso Mister Acre. O mister Acre 2022 Thiago Barros, fará presença vip no evento.

As candidatas e os candidatos realizaram as inscrições, baseado no regulamento nacional do Miss e Mister Brasil, seguindo os critérios estabelecidos, devidamente acompanhado pela assessoria jurídica da prefeitura e a secretaria de Cultura e Turismo. “Temos um padrão de beleza que é referência, por isso, não medimos esforços para realizar o concurso e oferecer o melhor ao candidatos e as candidatas, que foram preparados com excelência e qualidade”, mencionou a secretária Geânia Portela.

O produtor e consultor de moda, coach pessoal e político, jornalista e cerimonialista Nonato Vianna, preparou as beldades, que irão concorrer harmoniosamente o título máximo da beleza tarauacaense, com aulas teóricas e aulas práticas, palestras e rodas de conversa, incluindo relações interpessoais, técnicas de passarela, desenvoltura, comportamento, regras de boas condutas, dicas de beleza e educação alimentar, boas maneiras e etiqueta a mesa, etiqueta social e profissional, oratória, como cuidar da imagem pessoal e profissional, noções de camarim e ensaio fotográfico.

“O corpo de jurado terá a responsabilidade de escolher a candidata e o candidato mais preparado para representar a beleza máxima do município, no certame Miss e Mister Acre. Preparamos os participantes seguindo os parâmetros do concurso nacional, oferecendo qualidade na capacitação”, ressaltou o produtor Nonato Vianna.

Conheçam as candidatas e os candidatos ao título de Miss e Mister Tarauacá 2022. Fotos: Dionis Soares.



Alessandra Souza, 21 anos, 1,80m, acadêmica de medicina



Ingred Cavalcante, 21 anos, 1,75m, ensino médio completo



Sandra Mendes, 20 anos, 1,70m, ensino médio completo



Xayane Santos, 20 anos, 1,69m, ensino médio completo



Leilane Gomes, 18 anos, 1,68m, cursando ensino médio



Clemerson Arruda, 22 anos, 1,80m, ensino médio completo



Kevin Corrêa, 21 anos, 1,86m, acadêmico de educação física

Luiz Fernando do Ó, 18 anos, 1,75, acadêmico de Recursos Humanos

Vander Filho, 19 anos, 1,80m, ensino médio completo

Fonte: Extra do Acre

Via: Acrenews