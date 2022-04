Ministro da Saúde diz que CPI da Covid “em nada ajudou o Brasil”

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou a CPI da Covid, nesta sexta-feira (22), dizendo que a ação “em nada ajudou o Brasil”. A declaração foi feita em entrevista à coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

“Às vezes, aquilo até atrapalhava as pessoas dentro do ministério, porque os servidores, em vez de estarem preocupados com políticas públicas, ficavam perdendo tempo para passar informações para essa comissão, que em nada ajudou o Brasil”, declarou.

Queiroga ainda afirmou que a comissão do Senado “ficou vasculhando tudo do governo e não achou absolutamente nada”.

A CPI, porém, concluiu que a atuação do governo federal contribuiu para o elevado número de mortes no Brasil, ao ignorar orientações científicas e apostar em medidas ineficazes, orientadas por um suposto gabinete paralelo do Ministério da Saúde.