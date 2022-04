Militares do Giro apreendem mais de cinco quilos de entorpecentes no bairro Eldorado

Policiais militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro) apreenderam mais de cinco quilos de entorpecentes na sexta-feira, 22, no bairro Eldorado.

Os militares receberam informações que indivíduos estavam com uma grande quantia de entorpecentes na travessa do Divisor. A equipe policial se deslocou ao endereço citado e, chegando qo local, avistou os suspeitos, que se evadiram ao observar a aproximação da polícia. Foi feito um cerco no local e um dos indivíduos foi capturado.

Os militares fizeram buscas e encontraram uma mochila contendo uma substância esverdeada aparentemente “Skank”. Ao todo foi apreendido na ocorrência 5,090kg do entorpecente.

Os militares encaminharam o envolvido à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Fonte: Assessoria da PMAC