Militares apreendem entorpecentes e arma de fogo em ocorrências na capital

Uma Equipe de Força tática do 1° Batalhão de Polícia Militar apreendeu entorpecentes e prendeu um homem no beco da Esperança, na sexta-feira, 22, no bairro Casa Nova.

Os militares fizeram um patrulhamento a pé no beco da Esperança e observaram o suspeito que se deslocava a uma lixeira e retornava com objetos nas mãos e entregava para outros pessoas. Os policiais abordaram o indivíduo no momento que ele retornava da lixeira, foi realizada a busca pessoal e foi encontrada uma carteira de cigarros que em seu interior continha 6 trouxinhas de substâncias aparentemente ser Skank. Após buscas nas proximidades foi encontrado, ainda, um saco plástico com mais 22 trouxinhas de substância, possivelmente cocaína.

Os militares encaminharam o envolvido e os entorpecentes apreendidos à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

ARMA DE FOGO APREENDIDA E MOTOCICLETA RECUPERADA

Os militares do 1° Batalhão receberam informações que uma dupla em uma motocicleta, com arma de fogo, realizaram um roubo no bairro Vila Betel e fugiram em direção a baixada da Sobral. A equipe policial, com base nas informações e características dos envolvidos, iniciou patrulhamento.

Os policiais encontraram, no bairro Aeroporto Velho, uma motocicleta no chão e dois suspeitos fugindo, momento que os militares observaram um deles jogar uma mochila. No interior do objeto tinha uma arma de fogo (escopeta calibre.28) com uma munição. Os envolvidos conseguiram fugir, a motocicleta continha um registro de roubo.

Os militares encaminharam o armamento e o veículo para à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Fonte: Assessoria da PMAC