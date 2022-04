Militar deixa as forças armadas para virar manicure com a esposa: “Vamos conquistar tudo juntos”

O ex-militar, Michael de Souza, trocou a farda pelo salão de beleza. Sim, é isso mesmo que você leu! Depois de seis anos fazendo parte das Forças Armadas, o homem decidiu virar manicure para ser companheiro de trabalho da esposa, Gessica Coelho.

Conhecidos como “Casal de Fibra”, a iniciativa dos dois começou em 2020. Por conta da pandemia, Michael passava mais tempo em casa e ajudava a esposa no salão que ela tinha na comunidade Parque Royal, no Rio de Janeiro. Ele limpava o salão, marca o horário das clientes e fazia até o café da tarde.

Um certo dia, a esposa pediu para que Michael fizesse a unha dela. De início, o ex-militar resistiu por achar que não iria conseguir, mas ao começar, não parou mais. Gessica falou que o marido levava jeito e incentivou ele a trabalhar com isso.

No entanto, essa mudança de profissão não foi do dia pra noite. Ele tinha mais dois anos nas Forças Armadas, então quando estava em casa, treinava técnicas de design de unhas. No último ano de militar, Michael decidiu não fazer a prova para ficar mais dois anos no exército.

Gessica foi uma professora ‘linha dura’, e ficou em cima do marido até ele pegar prática em todas as técnicas. “Às vezes, ele falava ‘tu é muito mandona’. Eu falei ‘cara, mas tem que fazer do mesmo jeito pra gente conquistar junto. Tem que ser um trabalho só”, falou Gessica para a página Razões para Acreditar.