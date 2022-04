Mercado Elias Mansur realizará feira do peixe solidária ao educandário Sta Margarida

A direção do mercado Elias Mansur realizará entre 14 a 16 de abril a feira do peixe 2022, a feira do peixe é costumeira nessa data todos os anos e na oportunidade a administração do mercado decidiu que parte do valor arrecado será destinado ao educandário Santa Margarida que nos últimos anos teve dificuldades para ajudar as crianças órfãs do Estado.

Os valores arrecadados serão transformados em aquisição de alimentos.

A feira do peixe será realizada pela prefeitura de Rio Branco através da secretaria Municipal de Agricultura que acredita que mesmo em consequência da pandemia causada pelo vírus do Covid-19 a população venha apreciar as novidades e apoiar esta causa solidária em benefício ao Educandário Santa Margarida.