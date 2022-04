Menino de 7 anos é flagrado em motel com a mãe e mais três pessoas

Um menino de 7 anos foi flagrado, na madrugada desta quinta-feira (28/4), dentro do quarto de um motel, no Núcleo Bandeirante.

Policiais do 25º BPM foram acionados após quatro pessoas se recusarem a pagar a conta do estabelecimento. Uma funcionária do motel informou que, durante discussão a respeito da conta, viu uma criança no interior do quarto.

Os militares confirmaram a informação. Dois casais estavam no quarto do motel. Uma das mulheres é mãe do garoto, e um dos homens tem mandado de prisão em aberto. Todos foram conduzidos à delegacia para autuação.

Segundo os policias, a criança estava assustada e com fome, mas não teria presenciado cena de sexo. O garoto relatou que viu um dos homens tentando beijar a mãe dele.

Fonte: Metrópoles