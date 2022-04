Os pais de Théo, de 5 anos, nunca desconfiaram que o filho teria alguma habilidade especial (e incomum). Pais de primeira viagem, eles sempre se orgulharam do filho, mas não esperavam que o menino fosse chamar tanta atenção pela inteligência a ponto de entrar para o clube mundial de pessoas com alto QI!

Tudo começou depois do retorno às aulas presenciais, com o avanço da vacinação e diminuição do número de casos da covid-19 no Brasil. Os professores de Théo decidiram chamar os pais dele para conversar. O teor da conversa, no entanto, não teve nada a ver com algum mau comportamento ou falta das lições de casa, muito pelo contrário! Na conversa, os professores disseram aos pais de Théo que perceberam no menino um desenvolvimento muito acima do que era o esperado para a idade dele.



Menino de 5 anos se torna o brasileiro mais novo a entrar para clube mundial de pessoas com alto QI (Foto: arquivo pessoal / reprodução G1)

Depois disso, então, eles decidiram dar alguns testes de QI para ele. Ao todo, Théo fez 6 testes, dos mais completos que existem. O resultado foi surpreendente para todos! O menino fez 146 pontos, o que equivale a 99,8 de percentil, passando a ser o brasileiro mais novo a entrar para a Mensa Internacional, sociedade de pessoas de alto QI mais famosa do mundo.

Os testes comprovaram que o menino, de apenas 5 anos, tem a capacidade intelectual média entre os adolescentes de 15 anos. Apesar do susto e de se preocuparem com essa realidade, os pais dele contaram ao G1 que fato de o Théo ser uma criança divertida, comunicativa e expressiva é o que os deixa aliviados.

Justamente por isso, o pai dele, Ygor Tazinaffo, contou que faz questão de sempre fazer o possível para aflorar o lado infantil do filho. “A gente conversa com ele e explica, mas, em outros momentos, a gente tenta estimular essa criança de 5 anos que tem dentro dele com brincadeiras, porque a gente precisa dar uma boa infância para ele também”, contou.

Fonte: G1