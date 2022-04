Menino de 13 anos é levado por bandidos como refém durante assalto e solto horas depois no interior do AC

Assalto ocorreu em um comércio no Seringal Paraíso, zona rural do município de Tarauacá.

Policiais devem chegar na comunidade na manhã desta quinta-feira (7).

Um menino de 13 anos foi levado de refém após um assalto a um comércio no interior do Acre, na manhã desta quarta-feira (6). De acordo com a polícia, o caso ocorreu no Seringal Paraíso, na comunidade Embuaçu, que fica a um dia de viagem do município de Tarauacá. O g1 tentou contato com o pai da vítima, mas não conseguiu até a última atualização desta reportagem.

Os bandidos estavam no local jogando sinuca e bebendo. O menino estava no comércio enquanto a mãe atendia os clientes. Os bandidos, então, sacaram a arma para fazer um assalto e levaram o menino de refém. O grupo levou também uma arma que era do pai do menino. Nenhuma quantia em dinheiro foi levada.

Os pais viveram momento de terror à procura do filho e tiveram ajuda de moradores da comunidade para fazer buscas pela localidade.

A equipe de Inteligência da polícia acredita, inicialmente, que os homens fizeram o adolescente de refém para garantir que eles não fossem seguidos pela polícia. O caso está sendo investigado pelo delegado Saulo Saulo Negreiros.

O delegado informou que o jovem foi liberado pelos bandidos por volta das 16 horas e ele retornou para casa após pedir ajuda de populares. Apesar do trauma, o menino sofreu escoriações mas passa bem. Assim que a polícia tomou conhecimento do caso, policiais civis e militares se deslocaram de barco pelo Rio Muru até o local, mas, como a comunidade é de difícil acesso e distante, eles devem chegar somente na manhã desta quinta (7).

Um dos suspeitos já foi identificado, pois o pai do menino teria dito que ele já havia ido outras vezes ao comércio.



Comunidade é de difícil acesso e polícia está indo até o local pelo Rio Muru — Foto: Divulgação/Polícia Civil

