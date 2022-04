Menina de 4 anos viraliza ao criar decorações incríveis em bolos

Em vídeos publicados nas redes sociais, a pequena canadense Ellis segue os passos da mãe e esbanja talento e fofura

Uma canadense de apenas 4 anos se tornou um fenômeno nas redes sociais por causa de seus bolos, decorados com bastante criatividade. A jovem Ellis segue os passos da mãe, que também a ajuda com a produção dos vídeos e com as atividades nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, que já possui mais de 125 mil seguidores, Joey (a mãe da garota) compartilha vídeos da filha fazendo a decoração dos bolos. Segundo ela, Ellis já faz em média dois bolos por semana há mais de um ano, quando a garota ainda tinha 3 anos.

E tudo serve de inspiração para a pequena confeiteira. Desde personagens de filmes de animação como os Minions, dinossauros e até um arco-íris.

Fonte: Correio Braziliense