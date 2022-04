Menina de 12 morre afogada em rio de MS enquanto tentava salvar irmão de 4 anos, diz polícia

Na tentativa de salvar a vida do irmão, Lívia Gabrieli Moreira, de 12 anos, morreu afogada em um rio de Água Clara (MS), cidade a 193 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, mergulhadores encontraram, na manhã desta segunda-feira (11), o corpo da menina. No momento do afogamento outras crianças estavam no rio.

De acordo com o registro policial, algumas crianças brincavam às margens do Rio Verde, em um local raso, sob a supervisão de um adulto na manhã de sábado (9). Em determinado momento, uma delas escorregou e puxou as demais para o fundo.

Pensando ser uma brincadeira, o irmão da vítima, de 4 anos, também pulou na água. Momento em que a menina foi ao seu socorro, porém, ambos começaram a se afogar.

Familiares que estavam no local informaram que pularam no rio e algumas crianças foram salvas, enquanto uma mulher conseguiu segurar a menina e o irmão. Todos então passaram a descer as corredeiras no intuito de encontrar um local para sair do rio.

Com a força da correnteza, o menino de quatro anos se soltou e a menina mergulhou para salvá-lo, porém, acabou desaparecendo nas águas do Rio Verde no sábado.

A Polícia Civil de Água Clara e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e realizaram buscas pela criança, que teve o corpo encontrado por volta das 8h de hoje. Não há informações, até o momento, sobre o velório.

Fonte: g1 MS