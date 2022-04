Menina de 11 anos é morta pela mãe à chutes e socos após tornar-se sexualmente ativa

Uma mãe descontrolada acabou matando a própria filha de 11 anos a socos e pontapés pois a menina teria se tornado sexualmente ativa. A história está toda mal contada e agora a polícia investiga se ela não teria sido vítima de estupro do padrasto.

As informações iniciais deram conta de que a Luna foi assassinada pela mãe a chutes e socos e que segundo a escola que a jovem estudava, a mesma estava a dias sem ir para a escola. Preocupada com a situação, a direção entrou em contato com a mãe e a menina voltou a ir ao colégio, porém sempre de mangas compridas, mesmo em dias quentes. A escola já havia notificado o Conselho Tutelar sobre as faltas da garota desde o dia 5 de abril.

Luna Nathielli Bonett Gonçalves foi achada morta com sinais de violência pelo corpo. Ela tinha diversas lesões internas no crânio, baço, pulmão, intestino, uma laceração na vagina e ferimentos no rosto. A mãe da menina disse que a matou com socos e chutes. O crime foi registrado em Timbó, no Vale do Itajaí em Santa Catarina.

Após confessar o crime, a mãe da criança foi presa preventivamente por 30 dias. O padrasto, suspeito de participar do crime, também ficará preso por um mês. Agora a Polícia Civil do estado investiga se houve prática de crime sexual e qual o envolvimento do padrasto na morte da garota.

Por No Amazonas é Assim