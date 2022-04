Médico lança desfio e movimenta as Redes Sociais

O médico Ruan Pablo Macêdo, lançou, na última segunda-feira, 11, um desafio nas redes sociais para que alunos de medicina, a partir do quinto período, pudessem concorrer a um mês o acompanhando em plantões e descobrindo na prática os desafios da profissão.

O que Pablo não esperava era que seu projeto teria uma mega proporção nas redes sociais. Seu vídeo contou com quase 90 mil visualizações.

“Depois comecei a ser professor universitário, vi essa necessidade nos alunos. Eles eram carentes, todo mundo queria ir para o hospital e não tinha muito contato, principalmente, agora depois da pandemia, onde eles ficaram praticamente dois anos sem o estágio prático e ficaram fazendo medicina online, que é inviável”. O médico, que reforça falando que é necessário o contato com o paciente no dia a dia para o aluno amadurecer como médico e formar mais seguro. “Vendo essa necessidade, tive essa ideia e conversei com dois, três amigos, eles acharam legal e eu postei. De início, teve uma repercussão absurda, não imaginava”.

Pablo não esperava pela repercussão e sua conta com poucos seguidores acabou alcançando um número grande no vídeo postado sobre o desafio. O que reforçou o pensamento que há uma carência dos alunos e que eles querem e precisam de uma oportunidade como essa.

O desafio

No desafio, os melhores comentários eram escolhidos e iriam para votação nos stories. Depois os três mais votados iriam participar de uma espécie de disputa, onde cada um produziria um vídeo dizendo porque mereciam ganhar. O vídeo com o maior número de comentários seria o campeão. E o campeão irá acompanhar, por um mês, o médico em plantões e vivenciar, na prática, os desafios da profissão.

Três acadêmicas chegaram na final a vencedora foi Bruna Alves Rocha, 24 anos, de Sanclerlândia- Goiás, aluna do 7° período do curso de medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC).

A futura médica diz que espera que com essa oportunidade possa crescer ainda mais como acadêmica e futura profissional da saúde.

“Devido a pandemia, enfrentamos um cenário de poucas práticas, o que dificulta muito a consolidação do conhecimento médico. Conheço o Dr. Pablo, sei como ele é um bom profissional e como ama ensinar. Me inspiro e espero poder aprender muito com ele. A medicina vai muito além de páginas de livros. Tem que ser humana, ter raciocínio clínico, saber lidar com o paciente Creio que com essa oportunidade vou consolidar o que já estudei e aprender mais ainda. Estou muito animada e disposta a dar o meu melhor para aproveitar o máximo possível”, diz Bruna.

Para Pablo o desafio será para ambas as partes, pois é uma grande responsabilidade levar um acadêmico para acompanhá-lo a presenciar a vivência prática e fazê-lo um médico melhor.

“Diante disso, eu quero continuar com esse projeto de educação médica, vendo essa carência mesmo, se não tivesse não teria tido essa repercussão. Médicos estão se formando despreparados e inseguros para dar os plantões e isso me fez ter essa ideia. Estou planejando montar algo que alcance todos os alunos, independente de estarem perto de mim. Quero passar a vivência médica a eles”, finaliza o médico.