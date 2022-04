Médico é preso em flagrante por exploração sexual e favorecimento à prostituição contra adolescente

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), deflagrou, ontem (05/04), por volta das 19h30, ação policial que resultou na prisão, em flagrante, de Edson Ritta Honorato, 67, pelo crime de favorecimento à prostituição praticado contra uma adolescente de 16 anos. A prisão ocorreu em um condomínio residencial, no bairro São José Operário, zona leste da capital.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, as diligências em torno do caso iniciaram há cerca de dois meses, quando as equipes da Especializada receberam várias denúncias informando que o médico estaria levando adolescentes ao local, com intuito de cometer o delito.

“Com base nas informações obtidas, foram iniciadas as investigações. Na data de ontem, realizamos campana nas proximidades da casa, pois tínhamos conhecimento de que o infrator estava com uma adolescente na garagem do imóvel”, disse a delegada.

Joyce explicou que, ainda durante diligências, o indivíduo foi abordado pelos policiais e ele alegou que a adolescente seria apenas uma empregada doméstica.

“A vítima nos informou que ele teria a contratado para serviços domésticos, no entanto, durante o trabalho, o mesmo havia oferecido dinheiro para que ela tivesse relação sexual com ele, ocasião em que foi constatado a veracidade do crime”, falou a delegada.

A titular disse, ainda, que após ser dada voz de prisão para o autor, as partes foram conduzidas à Depca, onde foi realizado depoimento especial com a vítima, e a mesma informou que sua irmã, uma adolescente de 15 anos, também tinha praticado relações sexuais mediante pagamento com o indivíduo, quando tinha 14 anos.

“As investigações devem continuar, a fim de averiguar se há outras possíveis vítimas do crime de exploração sexual cometidos pelo indivíduo, além de analisar uma possível exploração do trabalho doméstico. Temos a informação de que outras adolescentes foram contratadas pelo infrator para realizar serviços domésticos”, informou a delegada.

Edson Ritta responderá pelo crime de favorecimento à prostituição e ficará à disposição da Justiça.

Por No Amazonas é Assim