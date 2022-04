A princípio, pouca gente sabe, mas há diversas profissões que se enquadram nos quesitos da aposentadoria especial. Afinal, existem profissões que possuem riscos bem maiores do que outras. Dessa forma, o tipo de atividade pode mudar a categoria de aposentaria. Por isso, para entender um pouco mais desta categoria de aposentadoria, acompanhe nosso artigo e veja se mecânico tem direito a aposentadoria especial. Então, confira agora aqui no Brasil 123.

O que vem a ser a categoria especial para aposentadoria do INSS?

Afinal, mecânico tem direito a aposentadoria especial? Todo o profissional que exerceu atividade insalubre ou periculosa por um período igual ou superior a 15 anos têm direito a aposentadoria especial.

Insalubre

Segundo o Artigo da Lei 5.452, é toda a profissão que exponha o trabalhador a agentes nocivos, dessa forma, acima dos limites tolerados e da intensidade por tempo superior ao recomendado.

Periculosidade

A atividade profissional que expõe o trabalhador ao risco de morte ou de se ferir gravemente em constante exposição ao risco.

Diante destas definições foram elaboradas as listas abarcadas para aposentadoria com 25 anos, 20 anos e 15 anos de atividade

Exemplos de profissões que aposentam com 25 anos de trabalho:

Bombeiros

Dentistas

Enfermeiro

Metalúrgico de Minas

Engenheiro Químico

Cortador gráfico

Profissões que aposentam com 20 anos de atividade:

Fundidor de Chumbo

Fabricante de tinta

Trabalhador de galeria alagada

Extrator de Mercúrio

Carregador de Explosivos

Trabalhadores de subsolo

Encarregado de fogo

Profissões que aposentam com 15 anos de trabalho:

Carregador de rochas

Cavouqueiro

Britador

Perfurador de rochas em cavernas

Por fim, Britador

Dessa forma, para comprovar a insalubridade do ambiente de trabalho é necessário que um médico ou engenheiro do trabalho faça a perícia técnica para evidenciar os riscos e as condições de trabalho.

Só o registro na carteira com a profissão se enquadra na aposentadoria especial?

Após 1995 não se pode mais enquadrar apenas pela profissão, e sim pela exposição. Para isso a empresa deve fornecer um documento chamado PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

No entanto, caso você não se enquadre nas profissões, ainda sim poderá provar a exposição através de documentos, e conseguir não só a aposentadoria especial quanto um acréscimo de valores.

Mecânico tem direito a aposentadoria especial?

Segundo o Tribunal Superior do Trabalho o trabalho em contato com graxa e óleo lubrificante mineral, assim como seus resíduos, garante sim a insalubridade no mais alto grau para o mecânico.

Portanto, o contato com estes agentes que são nocivos à saúde enquadra a profissão na aposentadoria especial de 25 anos de atividade.

Assim, a profissão de mecânico se enquadra na periculosidade e na insalubridade.

Por fim, espero que este artigo ajude todos os profissionais que garantem seu sustento colocando suas vidas em risco. Pois, a aposentadoria é mais que um direito é uma obrigação nestes casos.

Então, se você é mecânico ou conhece alguém que seja, tenha sempre essas informações importantes em mãos. Afinal, precisamos sempre estar a par dos nossos direitos, pois são muitos anos de trabalho, não é mesmo? Então, esteja sempre bem informado!

Por Brasil 123