Maternidade Bárbara Heliodora é alvo de vistoria do MPAC

A maternidade da capital acreana, Bárbara Heliodora, recebeu, na manhã da última quinta-feira, 28, uma vistoria realizada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Após constantes denúncias divulgadas pela imprensa local sobre falta de medicamentos, violência obstétrica e mal atendimento, o órgão enviou uma equipe e conversou com pacientes que aguardavam atendimento e que estavam internadas na unidade.

Ainda segundo o promotor de justiça, Ocimar Sales Junior, foi realizado um levantamento das reclamações que envolvem a maternidade e a partir de então, com apoio dos órgãos auxiliares do MP, foi promovido um acompanhamento rigoroso no local.

Em conversa com a equipe do MP, Laura Pontes, gerente-geral da maternidade, apresentou, como uma das medidas para melhorar o atendimento, a criação de uma ouvidoria.

Agora, o MP irá elaborar relatórios e juntar com documentos recebidos para a partir deles tomar novas providencias.