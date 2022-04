Marido ganha ménage de presente de aniversário da esposa, mas a outra sai grávida

Uma mulher revelou que presenteou o marido com um ménage ( que seria uma aventura sexual junto a outra mulher). Apesar do presente ousado0, o caso terminou de maneira inesperada, quando descobriram que “a convidada” para a saliência do casal acabou engravidando.

Jess e Stephen DeMarco, de 32 e 35 anos respectivamente, são famosos no TikTok por compartilhar detalhes de seu estilo de vida incomum baseado no poliamor. No vídeo, que viralizou e chegou a mais de 5 milhões de visualizações, o casal aparece empolgado, se abraçando ao pular de alegria ao anunciar notícia para os seguidores.

“Eu dei ao meu marido um ménage pelo nosso aniversário”, avisou ela. “E como resultado, ele a engravidou, já que não temos filhos”, dizia a legenda.

Apesar da surpresa, o casal não parecia ver a situação como um problema, especialmente porque Jess explicou que no poliamor nenhum dos cônjuges é propriedade do outro: “Nós somos poli. Então ele também é o homem dela“, explicou a esposa generosa.

Jess contou que eles não são casados ​​legalmente, mas o segredo de seu relacionamento bem-sucedido é que eles são comprometidos ​​um com o outro. “Podemos sair separados, mas não queremos deixar ninguém sozinho em casa, então geralmente optamos por sair com nós três. Mas claro, se dois quiserem sair e um decidir não para, tudo bem também.”

“Tivemos uma conversa sobre estabelecer as regras e como queríamos namorar outras pessoas. Namoramos cerca de cinco ou seis mulheres diferentes como relacionamentos de longo prazo, mas tivemos muitos primeiros encontros com mulheres com as quais não nos conectamos”.

O casal afirma que namoraram mais de 100 mulheres nos últimos 10 anos enquanto procuravam a mulher perfeita para se juntar ao relacionamento deles. Eles se abriram sobre seu relacionamento em 2012 porque Jess, que é bissexual, sentia falta de fazer sexo com mulheres e Stephen estava feliz em deixar as coisas acontecerem assim. “Stephen e eu estamos juntos há 13 anos e namorando mulheres, procurando uma parceira para que eu possa me sentir realizada, e ele ganhou na loteria de sua vida“, brincou Jess. “Gosto de ver minhas parceiras um com o outro e ver como eles fazem um ao outro feliz sexualmente. O amor se multiplica em um relacionamento poli.”

Ela ainda contou que sua família tem um pouco de resistência em aceitar esse tipo de relacionamento, mas a família do companheiro o apoia. “Os amigos e familiares mais novos entendem um pouco melhor e são, sem dúvida, são os mais receptivos, mas se a família não nos aceita como somos, tiramos as pessoas de nossas vidas, sem importar quem eles são e nosso status de relacionamento anterior”.

Por No Amazonas é Assim