Maria Fernanda Cândido desabafa sobre ser mãe de adolescentes: “Horrível”

Em recente entrevista ao podcast “Provoca”, no Youtube, Maria Fernanda Cândido falou, de uma forma bem realista, sobre a maternidade. A atriz de 47 anos, que vive desde 2017 na França com a família, desabafou como é ser mãe de dois filhos adolescentes – Tomás, de 15 e Nicolas, de 13.

Em entrevista, Maria Fernanda Cândido desabafa como é ser mãe de adolescentes

‘Gente como a gente’, a atriz disse: “(…) É uma coisa horrível. Esse período da adolescência, a gente deveria dividir e compartilhar mais com as pessoas para avisar, deixar as pessoas avisadas. É uma opinião muito sincera a minha. A gente tinha que dividir mais isso para as pessoas não serem pegas de surpresas como eu fui.“, desabafou ela logo a princípio.

Na sequência, a atriz do filme “Animais Fantásticos 3” (2022) conta que é um período extremamente complicado: “Você escuta assim: ‘olha, a adolescência é um período difícil’. Não, gente, tem que falar a verdade. É um período muito difícil, é forte. Antigamente, eu dizia assim: ‘Tá na mesa, pessoal’. E eu servia a mesa. Aí todo mundo vinha correndo. ‘Mamãe, mamãe, que delícia, o que tem para comer hoje?’. Agora, nem resposta. Só o silêncio.“, contou em bate-papo com Marcelo Tas.

Atriz nega que exista uma receita infalível para criar os filhos

A artista acredita que não exista uma receita, mas deveria: “Não tem segredo, eu é que estou atrás desse segredo. A gente fica numa posição de quem não sabe nada.“, disse.

Fonte: PaiPee