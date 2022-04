Mâncio Lima: quatro pessoas são presas e um menor é apreendido pelo envolvimento com roubo e tráfico de drogas

Nas primeiras horas desta terça-feira, 12, a Polícia Civil em Mâncio Lima prendeu mais quatro pessoas e apreendeu um menor por força de mandados judiciais em desfavor de indivíduos investigados pelo cometimento de roubos e furtos praticados contra lojistas do centro da cidade e pelo crime de tráfico de drogas.

Os presos capturados pelo Policia Civil fazem parte do mesmo bando que atua em crimes de furto e vinham impondo medo e terror a população de Mâncio Lima e fazem parte do mesmo bando que foi capturado na tarde da última segunda-feira, 11, contabilizando 11 prisões de integrantes do mesmo grupo criminoso que age na subtração de bens.

Durante a ação policial de cumprimento dos mandados de prisão preventiva, a polícia capturou cinco pessoas e apreendeu um menor. D.F. da C. de 20 anos investigado por furto, O. L. de 27 anos investigada pelo mesmo crime, C. de O. R. de 50 anos também por furto, M. B. de L. de 38 Anos e o menor J.F.C. dos S. de 17 anos – furto e tráfico de drogas.

O trabalho investigativo da Polícia Civil possibilitou identificar todos os integrantes do bando como autores dos delitos praticados com frequência na região, tendo como vítimas, vários comerciantes localizados no centro da cidade.

As prisões ocorridas nos últimos meses são resultados da atual gestão que vem intensificando as ações da Policia Civil em todas as regionais no sentido combater a criminalidade e contribuir com a queda nos índices de criminalidade e devolver a sensação de segurança à população.

Os presos foram conduzidos a Delegacia Geral do município e em seguida colocados à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC