Mais de 30 toneladas de peixes devem ser vendidas durante a Semana Santa em Cruzeiro do Sul

Com a chegada da Semana Santa, os comerciantes de peixe de Cruzeiro, apostam em boas vendas de pescado durante esse período. A expectativa é de que sejam vendidas mais de 30 toneladas de peixe.

A movimentação é significativa no mercado. Um vendedor disse que pode até faltar para os próximos dias. Pois comparado aos anos anteriores, a pandemia da Covid-19 estava em vigor — e interferiu bastante na economia.

O vereador do mercado do peixe, Francisco Valdecir disse que há uma grande variedade de peixes disponíveis aos consumidores. Já são 12 toneladas estocadas, ainda estão na espera de chegar para mais de 20 toneladas de peixe do rio. Uma tenda foi montada no mercado do Agricultor para melhor o fluxo de pessoas. “São variados entre peixes da piscicultura e da natureza”, destacou.

A indicação para as pessoas é que façam suas compras antes para não gerar tanta aglomeração. E o preço pode aumentar caso a procura seja ainda maior. Segundo o vendedor Claudiomar, a partir de quarta-feira as vendas só aumentam.

(Variedades)

“Estamos sempre preparados para esse período. No momento ainda não está tão avançado, mas a expectativa mesmo é partir de quarta-feira”, diz outro.

Pouca quantidade de verduras

A verdureira Maria Consuelo afirmou não ter verduras em estoque, a safra foi menor este ano. “Durante a semana as vendas estão boa, mas o preço está mais caro. As pessoas que plantam, não estão conseguindo abastecer o mercado e tem ficado cada mais difícil”, disse Consuelo.