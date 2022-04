Mais de 20 quilos de cocaína e skunk são apreendidos em carro de motorista sem CNH no AC

Flagrante foi feito nessa quinta-feira (31) na BR-317, em Senador Guiomard. Droga estava escondida dentro das portas do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 20 quilos de drogas nessa quinta-feira (31), no km 97 da BR 317, em Senador Guiomard, interior do Acre. Um homem foi preso na ação.

A equipe policial fazia fiscalização de rotina quando abordou um carro e o condutor não tinha CNH. Segundo a PRF, o homem informou que estava levando o veículo de Capixaba para Rio Branco e depois mudou a versão e disse que estava indo de Brasiléia para a capital, onde entregaria o carro para outra pessoa.

Os policiais então decidiram fazer uma busca detalhada no veículo e acabaram encontrando 20,76kg de cocaína e 2,06kg de skunk. O entorpecente estava escondido no interior das portas do veículo.

O condutor foi preso e levado, junto com a droga, para a Polícia Civil da cidade.

Fonte: G1ACRE