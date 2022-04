Maíra Cardi mostra reencontro emocionante com Arthur Aguiar em vídeo. Veja!

Após três meses longe de casa por sua participação na vigésima segunda edição do “Big Brother Brasil”, o grande campeão da temporada, Arthur Aguiar, finalmente reencontrou a amada, Maíra Cardi. A esposa do ator compartilhou um vídeo em suas redes sociais mostrando o momento em que o brother foi anunciado como vencedor, no qual a coach de emagrecimento aparece ao lado da equipe do ex-participante, comemorando a vitória.

Além disso, a ex-BBB ainda aproveitou o momento para compartilhar uma cena especial com os seguidores. No mesmo vídeo, Maíra também colocou um trecho emocionante do reencontro do casal, que matou a saudades com um abraço apertado.

O post, que foi publicado também na página de Arthur, também contou com uma legenda de agradecimento: “Obrigado Brasil! Obrigado Padaria, obrigado pontos de luz! Gratidão eterna, ainda estou sem acreditar em tudo que está acontecendo na minha vida graças a vocês! Obrigado equipe que ainda não conheço mais já sou eternamente grato e apaixonado! Obrigado Maíra e Sophia, eu não teria ido tão longe se não fosse por vocês no meu coração”.

Arthur Aguiar foi grande vencedor do BBB 22. Para comemorar a vitória, a esposa do brother, Maíra Cardi, compartilhou nas redes sociais um vídeo emocionante do momento do reencontro do casal. O que você achou? Fala aí nos comentários! (via @mairacardi e @arthuraguiar) pic.twitter.com/kbHBkLaIOl — OFuxico (@ofuxico_oficial) April 27, 2022

CAMPEÃO

E chegou o grande dia da final do “Big Brother Brasil 22”, da TV Globo. Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André disputaram o prêmio de R$ 1,5 milhão. E o grande vencedor foi Arthur Aguiar com 98,96% dos votos. Seguido de PA com 29,91% e DG com 1,13%. Total de votos 751.366.679.

Ainda segundo Tadeu, a final deste ano ultrapassou em número de votos da história do “Big Brother Brasil”. Com mais de 751 milhões votos, o programa de desfecho do BBB22 ultrapassou o do BBB21, que teve o total de 633.284.707 votos. No ranking geral de votos da história do programa, ocupa o 2º lugar. O 1º lugar ficou com a final de Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, que computou 1,53 bilhão.

“Arthur, você é o cara mais corajoso. Você vem com uma vontade, um símbolo do comprometimento, às vezes além da conta. O DG emprestou tantos talentos para essa casa. Festa com DG é outra coisa! Tudo pontuado com esse sorriso. PA, é impossível não reconhecer o sacrifício que você fez. Você se jogou, valeu a pena. Arthur, você disse que é apenas um participante, que você não representou essa edição. Você foi protagonista, o jogador, você esteve no centro das batalhas entre as torcidas. Isso tem o lado bom e ruim”, disse Tadeu Schmidt.

REENCONTRO

Apesar de um relacionamento e uma separação conturbada no passado, Maíra Cardi e Arthur Aguiar voltaram a ficar juntos pouco antes de o artista entrar no elenco do “BBB22”, e dentro do reality show, o brother sempre falou da mulher e de como ela é importante em su vida.

Já do lado de fora, a coach fitness sempre declarou sua torcida ao marido, sendo sua torcedora mais ferrenha nas redes sociais, e ela está muito animada para reencontrar o ex-Rebelde após o fim do programa da TV Globo.

Em seus stories do Instagram, a influenciadora foi questionada em relação às expectativas dela em ver Arthur Aguiar sendo vencedor do reality show, e a reposta dela foi extremamente ousada, prometendo tirar o atraso de tantos dias longes um do outro.

“Sexo, meu amor, de manhã, de tarde e de noite. Essas são as minhas expectativas, depois a gente conta, ele vê. Tanto faz”.

Maíra Cardi revelou quais são as expectativas para o momento de reencontrar o marido, Arthur Aguiar, que está confinado no BBB 22. Parece que o clima vai esquentar entre os dois, hein? Você gosta do casal? Fala aí! (via @mairacardi) pic.twitter.com/XHrgKhGcWR — OFuxico (@ofuxico_oficial) April 20, 2022

Fonte: Ofuxico