Mãe é presa por espancar até a morte o próprio filho autista

A mãe e o padrasto do menino Luiz Carlos Tinoco Oliveira, de 9 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (1), pela Polícia Civil após serem apontados como os principais suspeitos de torturar e matar a criança.

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (29), quando o menino deu entrada às pressas no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, localizado na zona Leste de Manaus, com marcas de violência por todo o corpo.

De acordo com a Polícia Civil, Débora de Lima de 28 anos, e o namorado Henrique Coelho de Sousa de 23, foram presos por volta das 6h30 da manhã em bairros distintos, ambos localizados na zona Leste.

Entenda o caso

O menino autista, identificado como Luiz Carlos Tinoco Oliveira, de apenas 9 anos, morreu na noite da última terça-feira (19), após dar entrada no Hospital Joãozinho, localizado na zona Leste de Manaus, com sinais de espancamento.

De acordo com informações da família paterna do menino, ele pode ter sido agredido pela mãe e pelo atual companheiro da vítima, o padrasto. A mãe e o pai biológico de Luiz são separados e a guarda do menino era compartilhada.

A criança foi levada para o Hospital da Criança Joãozinho, com diversas marcas de agressão e já chegou sem vida na unidade. Familiares relatam que os médicos que atenderam Luiz chamaram o pai e a avó em particular e informaram que o menino foi espancado e logo após acionaram a polícia.

