Mãe é assassinada a tiros ao tentar proteger o filho de criminosos no bairro Castelo

Adolescente alvo dos criminosos não teve ferimentos

Uma mulher de 35 anos morreu ao tentar proteger o filho adolescente de criminosos, na madrugada deste domingo, no bairro Castelo, região da Pampulha de Belo Horizonte.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar (PM), o crime o crime ocorreu na rua Castelo de Serpa por volta das 4h20. Mãe e filho estavam no apartamento quando os criminosos chegaram em busca do adolescente. A mulher tentou impedir a entrada e foi baleada na cabeça. O Samu foi acionado, mas a mulher já estava morta. Ainda conforme a PM, o adolescente alvo dos criminosos não teve ferimentos.

A reportagem da Itatiaia foi ao local do crime nesta manhã. Trata-se de um prédio ocupado por moradores sem-teto. Ninguém foi encontrado para comentar o assassinato.

Câmeras de segurança da região podem ajudar a esclarecer detalhes do crime, que tem motivação e autoria desconhecidas até o momento. A ocorrência ainda está em andamento.

Por Itatiaia