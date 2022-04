Mãe doa roupas usadas do filho à amiga grávida e pede de volta após mulher perder bebê

Recentemente, uma mãe acessou um fórum de conselhos na internet para pedir ajuda a outras mães, depois de perder uma amizade. A mulher perguntou se ela era ‘irracional’ por pegar de volta as roupas de segunda mão que deu a uma amiga depois que a mulher perdeu seu bebê com seis meses de gravidez.

No relato, ela explicou: “Uma amiga muito próxima perdeu seu bebê, grávida de seis meses, há alguns anos. Eu tinha dado a ela muitas roupas de recém-nascido para o nascimento de seu bebê”. A mulher disse, que após a perda, nada foi mencionado sobre as roupas.



Mãe pede conselho sobre as roupas do filho (Foto: Freepik)

Ela soube que as peças foram armazenadas na casa de um parente da amiga, porque ela “compreensivelmente” achou muito difícil lidar com elas: “Não mencionei o assunto das roupas porque não queria causar-lhe nenhuma dor extra”, explicou.

Entretanto, tudo mudou há alguns dias: “Na semana passada, ela me ligou para me dizer que ela havia combinado dar todas as roupas para uma garota aleatória que ela conheceu em uma aula de educação física”. Então, a mãe pediu para examinar algumas das roupas antes de serem doadas, pois havia algumas “coisas especiais” que ela preferia não dar a um estranho.

No entanto, a mulher ficou brava com o pedido e de acordo com o relato agiu de forma “difícil, robusta e intimidante”. “Ela me disse que tornei as coisas ainda piores para ela, complicando seus planos”, relatou a mulher. “Não acho que fiz algo de errado. Eu ainda disse a ela que a achava incrível por ser capaz de passar as roupas adiante e desistir de sua esperança de ter um filho”, continuou.



Mãe doa roupas e pede de volta após amiga perder o bebê (Foto: Freepik)

A mãe ainda concluiu: “Estou muito chateada com minha amiga por ela não ter me perguntado se estava tudo bem em doar todas as roupas, ou me avisar para ir buscar as peças que eu queria manter”. Sem saber o que fazer, a mulher pediu a opinião dos internautas. Uns concordaram com o depoimento e não viram mal algum, contudo, muitos outros acharam a atitude “horrível”.

Fonte: Uol