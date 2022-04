Mãe de criança intoxicada com bactéria no Kinder Ovo diz que a filha está “Morta por trás dos olhos”

A Europa vivenciou um surto de salmonella provocado pela bactéria Salmonella, presente em chocolates Kinder Ovo. A mãe de uma menina de 3 anos, que comeu o chocolate, disse que a filha ficou com o olhar vazio, sem vida, após contrair a doença.

Em uma publicação feita no Gacebook, Charlotte Wingfield compartilhou fotos da filha e disse que nunca viu a menina tão mal na vida. Além de apresentar quadros febris, a criança está muito sonolenta. “Em 96 horas, ela esteve acordada por cerca de 12 a 14 horas e quando ela acordou, é como se ela não estivesse aqui. Ela está morta por trás dos olhos e tão sem vida, tem sido de partir o coração”, registrou a mãe.



A mãe contou que nunca viu a menina tão mal quanto como ela ficou ao contrair salmonella (Foto/ Reprodução/ Facebook/ Charlotte Elizabeth Wingfield)

Segundo a mãe, foi confirmado que a menina contraiu salmonella. Depois que cerca de 150 casos de salmonella em produtos da Kinder Ovo foram detectados em países europeus, foi a vez do Ministério da Justiça e Segurança Pública aqui no Brasil emitir uma notificação para a marca Ferrero pedindo para que haja um recall do chocolate ou esclarecimento sobre a segurança do produto – tudo isso dias antes da Páscoa.

“Considerando que, até então, a Ferrero do Brasil não emitiu comunicado específico destinado à Senacon, a referida empresa foi notificada em prol da transparência nas relações de consumo. Recomenda-se que as subsidiárias e importadoras de fornecedores de produtos e serviços informem às autoridades brasileiras competentes que os produtos ou serviços objeto do recall no exterior não atingiram o mercado brasileiro. Se o produto tiver indícios de risco aos consumidores em território brasileiro, o fornecedor deve formalizar o recall imediatamente”, pediu a Senacon, em nota, após os casos de salmonella.

Pronunciamento da Anvisa sobre o caso

Depois do pedido do Ministério da Justiça, a Anvisa emitiu uma nota oficial sobre a situação, alegando que não há indícios que esses chocolates europeus tenham vindo para o Brasil.

“Anvisa recebeu alerta internacional divulgado pela Rede Internacional de Autoridades de Segurança Alimentar (Infosan), que comunicou sobre surto de Salmonella Typhimurium em chocolates da marca Kinder. De acordo com o alerta, o Brasil não está incluído na lista de países para os quais o produto foi distribuído”, esclarece a nota.



O Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu uma notificação para a marca Ferreiro pedindo para que haja um recall do chocolate ou esclarecimento sobre a segurança do produto após contaminação por salmonella na Europa (Foto: divulgação)

A Agência também garantiu que está acompanhando o caso de perto. “A Agência está monitorando as informações das autoridades na Europa sobre os casos de infecção por Salmonella Typhimurium associados ao consumo de chocolates da empresa Ferrero fabricados na Bélgica e distribuídos para diferentes países. Os representantes da empresa Ferrero no Brasil enviaram comunicado oficial à Anvisa, no qual informaram que a contaminação por Salmonella aconteceu na fábrica em Arlon, na Bélgica, e que as operações naquela planta fabril haviam sido suspensas. No comunicado, a empresa afirma que iniciou recolhimento dos produtos, que foram fabricados na Bélgica, em todos os países de destino, e que a contaminação não atinge os produtos comercializados no Brasil. A Anvisa segue o monitoramento do caso junto a empresa e acompanha as informações veiculadas por outras autoridades internacionais”, completa.

O que é Salmonella?

A salmonelose é uma condição causada pela bactéria Salmonella, que provoca casos de intoxicação alimentar e gastroenterite. Em alguns casos muito graves, pode levar o paciente a óbito. Em crianças, aparece entre as que possuem menos de 8 anos com mais frequência e tem como principal sintoma a diarreia aguda. Algumas pessoas, no entanto, mesmo após contaminadas com a bactéria não apresentam sintomas. A contaminação ocorre por alimentos, água e até contato com animais infectados.

A salmonelose é uma condição causada pela bactéria Salmonella encontrada em alguns alimentos, que provoca casos de intoxicação alimentar e gastroenterite. Em alguns casos muito graves, pode levar o paciente a óbito (Foto: Freepik)

