Luva de Pedreiro realiza sonho, conhece Neymar e prevê hexa

Luva de Pedreiro conhece Neymar no Domingão com o Hulk.

O cara da Luva de Pedreira, Iran Pereira realizou seu sonho e conheceu o ídolo Neymar. Convidado do “Domingão com Hulk” de hoje, o baiano se emocionou ao entrar no estúdio do programa da Globo e se ajoelhou aos pés do camisa 10 do Paris Saint-Germain.

Iran foi para o “Domingão” pensando que gravaria um comercial para uma marca de material de construção. Tudo, porém, não passava de uma armação. Ao final da gravação em set montado pela equipe de Luciano Hulk, o Luva de Pedreiro, que estava em uma caminhonete, foi levado até o estúdio do programa e se emocionou.

No palco do “Domingão“, Iran compartilhou algumas de suas experiências após a fama, como comer pizza pela primeira vez, e se autointitulou “melhor do mundo“.

“Nunca tinha comido pizza na minha vida. Achava que tinha gosto de pão. É bom demais. Na minha cabeça eu sou o melhor do mundo”, contou.

Na sequência, Iran, seus pais e Luciano Hulk se “transportaram” para Santos (SP) a fim de promover o encontro entre o Luva de Pedreiro e Neymar. Ao ver o craque, que estava em um evento de amigos de infância, o baiano se ajoelhou aos pés do camisa 10 da seleção brasileira e afirmou que o atacante trará o hexa para o Brasil na Copa do Mundo do Qatar.



“O homem é mágico. O Neymar para mim é o futebol. O Neymar representa os brasileiros. Nós já ganhamos, já. Esse hexa vem, se Deus quiser!”, falou Iran.

Neymar e Luva de Pedreiro participaram de um desafio: acertar uma bola de futebol em uma lixeira localizada do outro lado do salão. Após cinco tentativas, Iran bateu o craque brasileiro e ganhou de presente uma chuteira e uma bola autografada.

“Vi os vídeos dele, brincava com os meus amigos da comemoração que ele fazia, de ver a alegria que ele tem com as coisas simples“, falou Neymar.

“Obrigado. Você é o cara”, agradeceu Luva de Pedreiro.

Fonte: UOL, em São Paulo