Luiza anuncia volta aos palcos com carreira solo após morte de Maurílio: ‘Me sinto pronta’

A cantora Luiza anunciou em seu perfil nas redes sociais, neste sábado (30), que vai voltar aos palcos com carreira solo após morte do parceiro Maurílio. O primeiro show será realizado daqui a cinco dias, segundo o anúncio. Mas não foi divulgado ainda em qual cidade a cantora fará a apresentação. Maurílio teve um tromboembolismo pulmonar e não resistiu à doença.

“Eu levantei, e estou de pé. Firme. Dura. Mais dura do que eu queria ser, inclusive. Me sinto pronta para voltar aos palcos. Eu sonho com os palcos, o público, nada me faz mais realizada do que estar nos palcos”, escreveu a cantora.

Luiza disse que vai fazer os sonhos do Marílio se tornarem realidade. “E tenho certeza que ele me olha de onde estiver“, destacou.

A artista disse que tinha duas escolhas após passar pelos momentos de luto: ou passava por cima da dor ou a enfrentava. Agora, quatro meses após a morte de Maurílio, a cantora contou que não vive mais triste o tempo todo porque aprendeu a controlar a dor do luto.

“Por muitas vezes eu pensei que tinha acabado para mim. Eu me senti impotente, e sem controle, pensava que a qualquer momento chegaria a minha vez. Eu sentia os sintomas, revivia momentos na minha cabeça, por muitas vezes esperei deitada o pior acontecer”, desabafou.

Maurílio e Luiza, que é natural de Belo Horizonte (MG), formavam uma dupla sertaneja desde 2016, quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele, em Imperatriz (MA), e o chamou ao palco para cantar com ela durante o aniversário de uma amiga em comum.

A dupla cantava o sucesso “S de Saudade”, com participação de Zé Neto e Cristiano (ouça trecho abaixo). Esta foi a quinta música mais tocada no Brasil entre 2019 e 2020, no Spotify.

Música ‘S de Saudade’ é um dos grandes sucessos de Luiza e Maurílio

Morte do Maurílio

O cantor Maurílio morreu em 29 de dezembro do ano passado, em um hospital de Goiânia. Aos 28 anos, ele estava internado após sofrer um tromboembolismo pulmonar. O médico Wandervam Azevedo explicou que o artista teve quadro de choque séptico.

Maurílio foi internado na madrugada do dia 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD de outra dupla sertaneja. No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido por um produtor e pela parceira Luiza.